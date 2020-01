Nuoto, Federica Pellegrini dovrebbe ritirarsi? I social si dividono, ma solo l’atleta ha voce in capitolo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Federica Pellegrini è una campionessa riconosciuta a livello internazionale e un personaggio mediatico a tutto tondo. L’oro iridato in carica dei 200 stile libero probabilmente potrebbe guardare oltre le Olimpiadi di Tokyo 2020 perché il desiderio di competere in piscina potrebbe non essersi esaurito. Questo è quanto traspare dalle più recenti esternazioni della fuoriclasse veneta. In conseguenza di queste dichiarazioni, gli appassionati e gli addetti ai lavori si sono pronunciati su quello che dovrebbe o non dovrebbe fare Federica: da un lato si spera che l’azzurra possa continuare a nuotare ancora e regalare grandi emozioni; dall’altro si vorrebbe suggerirle lo stop per non andare a macchiare la sua carriera ricca di prestazioni sensazionali. Una spaccatura social, verrebbe da dire, che però alla fine non toccherà più di tanto la nuotatrice perché è lei quella che ... Leggi la notizia su oasport

