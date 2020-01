Nintendo Switch e Switch Lite possono essere collegati al Pro Controller grazie a questo accessorio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Se possedete un Nintendo Switch o uno Switch Lite e avete a disposizione anche un Pro Controller che volete usare con la console in modalità portatile, allora questa notizia fa per voi.Un nuovo accessorio per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sta per essere pubblicato sul mercato e vi consentirà di montare sulla vostra console preferita il Pro Controller in modalità portatile. Trasformando essenzialmente lo Switch in un piccolo televisore portatile, questo accessorio vi consente di utilizzare il Pro Controller totalmente in libertà senza dover passare per forza dalla TV. Ovviamente, il punto di forza è che lo schermo sarà sempre visibile: potreste quindi camminare mentre giocate, ad esempio, e non è necessario poggiare lo Switch da qualche parte per utilizzare il vostro Controller preferito.Attualmente il dispositivo è disponibile per il preordine su Amazon Japan, ma dato che il ... Leggi la notizia su eurogamer

