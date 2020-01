Napoli: telecamere sulle ambulanze contro le aggressioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ stata installata e attivata la prima telecamera a bordo di un’ambulanza del servizio 118 di Napoli. L’installazione è stata presentata ieri mattina nell’Ospedale del Mare dal direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, e dal presidente della Regione Campana Vincenzo De Luca, e rientra tra le azioni messe in campo per contrastare il rischio di aggressioni a carico degli operatori sanitari. L’installazione delle 39 videocamere a bordo di altrettante ambulanze in dotazione è il culmine di un percorso nato a febbraio 2019, quando su indirizzo della Giunta regionale della Campania e della Direzione generale area tutela della salute della Regione Campania è stato istituito il gruppo di lavoro per l’elaborazione del progetto “Sicurezza Servizio 118” con telecamere a bordo. Le installazioni saranno eseguite dal 20 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

