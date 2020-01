LIVE Dakar 2020, 16 gennaio in DIRETTA: Peterhansel vince di 10” su Al-Attiyah, Sainz ipoteca il trionfo. Alonso ottavo: “Soddisfatto della mia speciale” (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA DELLE MOTO CRONACA DELLE AUTO CLASSIFICA DELLE MOTO CLASSIFICA DELLE AUTO CRONACA CAMION/QUAD/SSV CLASSIFICA CAMION/QUAD/SSV LE DICHIARAZIONI DI FERNANDO ALONSO Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani con l’ultima tappa della Dakar 2020. 13.10 Il cileno Lopez si è imposto tra i SSV con 10’53” di vantaggio sul polacco Domzala, terzo Rautenbach a 12’36”. 12.50 Fernando Alonso giunge al traguardo, ottavo posto di tappa per lo spagnolo a 16’25” da Peterhansel. L’asturiano è tredicesimo nella generale a 4h43:18, top ten impossibile visto che è lontana 58 minuti. 12.15 Sono arrivati anche i camion, tripletta russa e di Kamaz. Ha vinto Karginov con 1’27” di vantaggio su Sotnikov e 3’25” su Shibalov, quarto ... Leggi la notizia su oasport

