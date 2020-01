L’Italia favorevole a una missione di pace europea in Libia. Conte: “Dialogo e diplomazia sono sempre sempre più efficaci delle armi” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Lavoreremo insieme per Berlino e per raccogliere tutte le possibili opportunità per indirizzare una soluzione in Libia che sia politica. Il primo passo è il cessate il fuoco, non importante se formale o sostanziale ma duraturo”. E’ quanto è tornato a ribadire il presidente Giuseppe Conte, in visita ad Algeri. “Non possiamo accettare altre truppe militari – ha aggiunto Conte – questo è il momento del dialogo e del confronto. Bisogna fare affidamento sulla diplomazia e sul dialogo che sono più efficaci delle armi e delle opzioni militari”. Mandare in Libia una forza di interposizione e di pace europea, ha poi aggiunto il presidente Conte, “è una delle possibilità che Contempleremo” a Berlino “ma dobbiamo confrontarci e discutere. Una volta accantonata l’opzione militare lavorare per portare in Libia un contingente di ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

