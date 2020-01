La storia di Ismail, da profugo del Gambia a modello per Armani (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Ismail Drammeh per arrivare in Italia sono serviti mesi di viaggio attraverso il deserto africano. Un percorso iniziato in Gambia e terminato in Libia, dove è poi salito su un gommone che ci ha messo 5 giorni per arrivare in Sicilia. Da lì, è iniziato il suo sogno sulle passerelle, anche di Armani. A raccontare la sua storia è il Corriere della Sera. «Sono scappato che non avevo nulla con me», spiega il giovane di 21 anni, che dal Gambia è fuggito ancora minorenne senza dir nulla nemmeno alla sua famiglia per paura di essere trattenuto. «In Senegal ho lavorato per tre mesi, sempre per guadagnarmi quanto mi serviva per un’altra tappa del viaggio. In Libia pensavo sarei rimasto di più, ma c’era la guerra e sono finito in carcere tre volte». Sulle coste italiane è arrivato da profugo, grazie al salvataggio in mare della Marina militare. In Sicilia si accorgono di lui gli propongono ... Leggi la notizia su open.online

