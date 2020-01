La Calabria è ostaggio dei clan. Sciolti 27 Comuni e due Asl. Da Reggio a Cosenza il primato di commissariamenti degli enti infiltrati dalla criminalità organizzata (Di giovedì 16 gennaio 2020) In un Paese che non ha più un angolo che possa ritenersi immune dai tentativi di infiltrazione delle mafie, la Calabria è la regione dove i clan riescono maggiormente a condizionare la politica. Dettano legge negli enti locali. Dai Comuni alle Asl. Tanto che la maggior parte dei commissariamenti per mafia, nel corso del tempo, sono stati disposti proprio tra le province di Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. E attualmente, come evidenzia la fondazione Openpolis, non c’è un’altra regione con un maggior numero di enti commissariati. Una situazione pesante con cui dovrà fare i conti il candidato governatore che vincerà le elezioni il prossimo 26 gennaio, in una sfida che si svolge principalmente tra l’aspirante presidente Pippo Callipo, sostenuto dal Pd, e Jole Santelli, alla guida della coalizione di centrodestra. LA PIAGA. In Italia stanno ormai diminuendo gli ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

