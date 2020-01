Il sinistresismo che odia Craxi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il caso di Bettino Craxi resta quello di un leader politico odiato nello stesso modo di trent’anni fa da un sinistresismo (perché che dei Bontempo e delle Meloni si dà per scontato, meno invece per i Guido Crainz di Repubblica) appena forse diminuito nel numero, rimasto però trinariciuto come trent’ Leggi la notizia su ilfoglio

sinistresismo che Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : sinistresismo che