Harry e Meghan vogliono lavorare? Per il principe arriva l’offerta per un part-time da un famoso fast food (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ora che la Regina ha dato il suo benestare, al nipote Harry non resta che trovarsi un lavoro. Dopo la decisione del secondo genito di Carlo di trasferirsi in Canada con la moglie Meghan, a farsi avanti per offrire un’occupazione del membro di casa Windsor è stato subito Burger King. Già, cavalcando il grande clamore per la loro rinuncia allo status di reali, la catena di fast food sul suo profilo Twitter ha aperto le porte a Harry. @ Harry, this royal family offers part-time positions— Burger King (@BurgerKing) January 13, 2020 «Questa famiglia reale ti offre posizioni part time». Quando il Duca e la Duchessa del Sussex hanno annunciato per la prima volta i loro piani per dividere il tempo tra il Regno Unito e il Nord America e ottenere l’indipendenza finanziaria la scorsa settimana, il «”Re” ha risposto con “hai sempre un lavoro nel ... Leggi la notizia su open.online

CottarelliCPI : #Brexit: Londra ha deciso, anche l’accordo sull’#Erasmus andrà rinegoziato. Una mossa strategica... Forse in cambo… - IlContiAndrea : Non mi stupisco della decisione di #Harry e #Meghan. Lei potrà tornare a fare l’attrice, lui a portare avanti le at… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Buckingham Palace conferma. Divideranno il loro tempo fra Regno e N… -