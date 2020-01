Gli ultimi istanti di vita di Giovanni Custodero (Di giovedì 16 gennaio 2020) La tragica morte di Giovanni Custodero, il giovane calciatore di Fasano, ha sconvolto migliaia di persone. In molti infatti hanno seguito la sua battaglia e tutti sono rimasti colpiti dalla sua forza e dalla sua voglia di vivere. Prima di spegnersi per sempre, aveva scelto di farsi mettere in coma farmacologico, poiché non sopportava più il dolore. La vicenda di questo ragazzo, è entrata nei cuori di tutte le famiglie, che purtroppo in casa stanno vivendo un dramma simile. La sorella, Mariana, durante un’intervista al giornale La Stampa, ha raccontato gli ultimi istanti di vita di Giovanni e le sue ultime parole. Ha dichiarato: “Ha detto: ‘Mamma abbracciami,’ lei lo ha abbracciato e gli ha cantato la ninna nanna. Poi non si è più svegliato!” Questi sono stati gli ultimi momenti di Giovanni prima della sedazione. Il giovane, ha chiesto alla sua famiglia di ... Leggi la notizia su bigodino

