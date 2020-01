Giro: va evitata Apartheid sociale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “La preside dell’Istituto comprensivo al Trionfale-Cortina d’Ampezzo di Roma ha certamente sbagliato per leggerezza. Ma da qui a sollevare un caso, come se a Roma ci fosse l’Apartheid sociale, mi sembra un azzardo colossale che getta discredito sull’intero sistema scolastico di Roma e su Roma stessa. Anche le televisioni che riferiscono il malumore di uno o due genitori ignorando, immagino, il parere di tanti altri non e’ un bel contributo alla chiarezza.” “Con un intervento su Repubblica, la piu’ celebre sociologa italiana, Chiara Saraceno, ha spiegato benissimo il caso mettendo in ordine i termini della questione. Da un lato il lessico un po’ incauto della scuola che descriveva un dato di fatto, ovvero la disomogeneita’ sociale fra le scuole frutto di quella esistente fra i quartieri romani; ... Leggi la notizia su romadailynews

