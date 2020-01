Emma Marrone gira solo in elicottero | Messaggio criptico al padre (Di giovedì 16 gennaio 2020) Emma Marrone continua la sua carriera di grande successo dovuta anche alla sua grande simpatia, ma lo fa girando solo in elicottero. Ecco il Messaggio criptico al padre. Partecipare al talent show di Maria De Filippi è una fortuna incredibile, non solo perché si ha la possibilità di studiare ma anche perché si hanno le … L'articolo Emma Marrone gira solo in elicottero Messaggio criptico al padre proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

rtl1025 : ??#Amadeus annuncia ospiti di #Sanremo2020: Salmo, Kim Rossi Stuart, Emma Marrone, Pierfrancesco Favino, Lewis Capal… - vsergeantbarnes : RT @glocalz: Uno dei discorsi più belli mai visti nella storia di Amici. Credo che Emma Marrone sia una perla meravigliosa da proteggere ad… - esserequi : RT @glocalz: Uno dei discorsi più belli mai visti nella storia di Amici. Credo che Emma Marrone sia una perla meravigliosa da proteggere ad… -