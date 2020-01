Dwayne Johnson piange la morte del padre (Di giovedì 16 gennaio 2020) Da poco tornato in sala con il terzo capitolo di Jumanji, Dwayne Johnson ha iniziato questo 2020 con una brutta notizia. La morte del padre Ricky, come lui ex wrestler, deceduto all'età di 75 anni.Wayde Douglas Bowles, questo il suo vero nome, fu un celebre wrestler negli anni '70/'80, tanto da vincere la Tag Team Championship insieme a Tony Atlas nel 1983. Nel 2008 l'ingresso nella WWE Hall of Fame. Fu proprio papà Ricky ad aiutare Dwayne a diventare wrestler, prima di dedicarsi al cinema. La sua vita dovrebbe diventare biopic cinematografico grazie a Jonathan e Justin Gajewski.Dwayne Johnson piange la morte del padre 16 gennaio 2020 10:23. Leggi la notizia su blogo

