Crotone, scomparsa Rosario e Salvatore Manfreda: la conferma del dna (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mancava solo la conferma ufficiale ed è arrivata. I resti ritrovati in un burrone sono di Rosario e Salvatore Manfreda, padre e figlio scomparsi dalla mattina di Pasqua da Petilia Policastro, provincia di Crotone. Si erano allontanati da casa a bordo del fuoristrada Ford Maverick nero, per andare a controllare gli allevamenti. Da allora non sono più tornati a casa. L’auto è stata ritrovata a fine aprile. Identificati i corpi trovati nel burrone Rosario e Salvatore Manfreda sono morti, ora non ci sono più dubbi. Padre e figlio, rispettivamente di 68 e 35 anni sono stati uccisi. I corpi erano stati rinvenuti lo scorso settembre, in avanzato stato di decomposizione, nei pressi di un burrone. I test del DNA e le analisi sui resti, eseguiti dai carabinieri del Ris di Messina, hanno dato la conferma ufficiale sull’identità. Il ritrovamento, seguito dai primi arresti, aveva ... Leggi la notizia su thesocialpost

