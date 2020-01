Ciclocross, Coppa del Mondo Nommay 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Domenica 19 gennaio, dopo tre settimane, torna in scena la Coppa del Mondo di Ciclocross con la penultima tappa che si svolgerà sul circuito di Nommay, in Francia. Assente Mathieu van der Poel che prepara il Mondiale, dunque per la vittoria, tra gli uomini Elite, sarà un discorso, verosimilmente, tra il leader Toon Aerts, che ha ormai la generale in tasca, e quell‘Eli Iserbyt che ha vinto le prime tre tappe della manifestazione, ma che ha dilapidato tutto il suo vantaggio tra Koksijde e Namur. Possibile terzo incomodo il nuovo campione del Belgio Laurens Sweeck, il quale, però, solitamente preferisce circuiti un po’ diversi da quello transalpino. Tra le donne, invece, la situazione è ben più incandescente, con Annemarie Worst che deve recuperare 15 punti a una Ceylin del Carmen Alvarado, vincitrice domenica scorsa del titolo nazionale neerlandese, che di recente, però, le è ... Leggi la notizia su oasport

