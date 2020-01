Big Little Lies, The Night Of, True Detective: HBO e il suo rapporto con le limited-series (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ci saranno nuove stagioni di Big Little Lies, The Night Of e True Detective? Non nell’immediato. HBO al TCA. La limited series è una nuova tipologia di serie, una nuova parola che sta ad indicare una serie che avrà solo una stagione, ma la stagione non è così corta da considerarla tra le “miniserie” (termine che spesso usiamo impropriamente per riferirci a queste serie). La regola che gli usi e i costumi hanno adottato è questa, ma la pratica negli ultimi anni è stata diversa, perchè moltissime limited series hanno poi ricevuto un ordine per una seconda stagione. Big Little Lies ne è l’esempio lampante e la voglia di rivedere un cast così competente e coinvolgente c’è ancora. E HBO ha spesso forzato “il termine” e ordinato nuove stagioni. Al TCA per presentare The Undoing, una nuova miniserie scritta da David E. Kelley, Nicole Kidman ha ... Leggi la notizia su dituttounpop

