Avellino, i Lions Club presentano un modello di governance virtuosa del territorio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Favorire azioni sinergiche tra Istituzioni e Società civile per l’incontro tra idee, valori e culture, in direzione dei principi di buon governo e buona cittadinanza. Questa la finalità del modello INTEGRATO DI governance virtuosa DEL territorio che su iniziativa dei Lions Club Avellino Host, Lions Club Avellino Principato Ultra e Leo Club Irpinia sarà presentato sabato prossimo, 18 gennaio, con inizio alle ore 9.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino. La sfida dei cambiamenti nell’attuale scenario culturale, economico e sociale, richiede forme di sinergia sempre più complesse tra i soggetti istituzionale e non, per garantire alle future generazioni la salvaguardia del pianeta terra e la qualità della vita. Di qui la proposta, che sarà illustrata nel corso dei lavori, di “Linee guida e buone pratiche per l’ecologia umana” incentrate su ... Leggi la notizia su anteprima24

Avellino Lions Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Avellino Lions