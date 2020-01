Alberto Matano a La vita in diretta: “Mi stanno drogando con…” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La vita in diretta, Alberto Matano svela a Lorella Cuccarini: “Mi stanno drogando di…” Ha originato, senza volerlo, una sorta di piccolo ‘reality’ sulla sua salute Alberto Matano, che qualche giorno fa ha aperto La vita in diretta annunciando di essere molto raffreddato e avere un po’ di febbre, lanciando un vero e proprio appello alle signore sintonizzate su Rai1, chiedendo loro qualche rimedio contro i malanni di stagione. E dopo aver ringraziato i telespettatori, nella puntata successiva, per tutti i suggerimenti che gli hanno inviato tramite i social, oggi a La vita in diretta Alberto Matano è tornato ancora sull’argomento. Prima di iniziare ufficialmente la trasmissione, ha infatti ironizzato con Lorella Cuccarini facendo riferimento alle signore del pubblico presente in studio, sulle quali ha detto: “Da giorni mi stanno drogando di ... Leggi la notizia su lanostratv

romi_andrio : RT @carotelevip: Lorella Cuccarini e Roberta Bruzzone in simbiosi nello spazio cronaca nera e l'entusiasmo di Alberto Matano nello spazio g… - carotelevip : Lorella Cuccarini e Roberta Bruzzone in simbiosi nello spazio cronaca nera e l'entusiasmo di Alberto Matano nello s… - 1a735c614cdb492 : @lavitaindiretta ma a chi strizza l'occhio Alberto Mátano con quell'ariasornionache si ritrova ma stiamo sempre a… -