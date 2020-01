Al via Valor su Rai4, cast e personaggi della serie d’azione in stile Top Gun (Di giovedì 16 gennaio 2020) Parte una nuova prima tv assoluta con l'arrivo di Valor su Rai4: dal 16 gennaio, da lunedì a venerdì alle 19:00, la rete trasmetterà l'inedita serie americana, in onda per la prima volta in Italia. Mix di generi tra azione e dramma sentimentale, Valor traspone la formula del classico Top Gun in forma seriale: tra caccia di marina ed elicotteri dell'esercito americano, rappresenta un tentativo di sposare il genere di guerra con quello drammatico, un racconto di storie di uomini e donne in divisa tra doveri pubblici e passioni private. L'arrivo di Valor su Rai4 rappresenta il debutto assoluto della serie nel nostro Paese: composta da una sola stagione, è stata trasmessa negli Stati Uniti per la prima volta da The CW tra il 2017 e il 2018, poi l'emittente ha deciso di non rinnovarla per un ulteriore capitolo. La storia è quella di due piloti di un'unità speciale, gli Shadow ... Leggi la notizia su optimaitalia

