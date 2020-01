«You»: Joe Goldberg torna per la terza (e, forse, superflua) stagione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) You 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixIl finale avrebbe lasciato intendere altrimenti, ma il clamore, attorno a You, è stato tale che Netflix ha infine deciso di rinnovarla. La serie, storia di stalking e omicidi, avrà una terza stagione. Dieci nuovi episodi, altri crimini morbosi, la sgradevole sensazione di averne già colto gli aspetti più inquietanti. Il problema di You, il cui capitolo inedito dovrebbe debuttare sulla piattaforma online nel 2021, non è il cast e non sono le trame. È la possibilità, pressoché ridicola, di riuscire a raccontare qualcosa che in sé non abbia nulla di già visto. LEGGI ANCHEDa «La Casa di Carta» a «Baby»: quali sono stati i titoli più popolari su Netflix nel 2019 in Italia? La seconda ... Leggi la notizia su vanityfair

