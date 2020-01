Vanessa Hudgens e Austin Butler si lasciano dopo nove anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La cantante, Vanessa Hudgens ed il collega, Austin Butler, si sono lasciati dopo ben nove anni. La coppia sembrava inseparabile fino all’annuncio Vanessa Hudgens e Austin Butler (Fonte foto: Getty Images) I due attori, Vanessa Hudgens e Austin Butler, sarebbero arrivati alla fine del loro longevo amore. Se ne parlava da tempo, ma ora una voce vicina ai due, ha confermato le voci ad un magazine. Leggi anche: Morto attore di Highlander e Friends: il corpo ritrovato dalla moglie Hudgens – Butler, è davvero la fine del loro amore ? Vanessa Hudgens e Austin Butler (Fonte foto: Getty Images) Sembra proprio sia tutto vero. Le voci che volevano la cantante, attrice e ballerina, di trentun anni, Vanessa Hudgens, e l’attore americano, Austin Butler separarsi, sarebbero fondate. A confermarle, sarebbe stata una persona vicina ai due, che in una ... Leggi la notizia su chenews

