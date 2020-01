Theo Hernandez: «Io e il Milan viviamo un buon momento» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Theo Hernandez si gode l’accesso ai quarti di Coppa Italia del Milan dopo la vittoria contro la Spal che porta anche la sua firma Theo Hernandez è certamente l’uomo più in forma del Milan di Pioli. Il terzino, intervenuto ai canali ufficiali rossoneri, ha parlato dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Spal. «Sono molto contento, spero di continuare così. Non mi aspettavo di avere questo impatto, ma volevo dimostrare tutte le mie qualità. Sto lavorando bene, sono in un bel momento della mia carriera». Hernandez aggiunge: «Siamo in un grande momento dopo la vittoria di Cagliari e quella di stasera, speriamo di poter continuare in questa maniera». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Coppa Italia - Milan Spal 3-0 LIVE : chiude la gara Theo Hernandez : Allo Stadio San Siro, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Milan e Spal : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Milan o) – Allo Stadio San Siro, Milan e Spal si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20.

LIVE Milan-SPAL 3-0 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : Theo Hernández firma il tris! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Fuori Jankovic e dentro Valoti per la Spal. 70′ Miglior prestazione stagionale per il Milan fino a questo momento. 68′ Gooooooooooooooooooooooooooooooool, Theo Hernandezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, il terzino rossonero penetra nella difesa della Spal e batte Berisha con un potente sinistro, Milan-SPAL 3-0. 66′ Tomovic non riesce a rimanere in campo, dentro ...

Milan : le combinazioni tra Calhanoglu e Theo Hernandez : Il 442 del Milan cerca molto le combinazioni tra ala e terzino (Calhanogl e Theo Hernandez a Cagliari). Il centro viene svuotato Il Milan di Pioli è passato a un 442 piuttosto classico e vecchio stampo. Le ali vengono servite larghe e c’è poco riempimento degli spazi interni, vedremo poi come si evolverà nelle prossime settimane. Senza quindi veri trequartisti tra le linee, sono importanti le combinazioni sull’esterno tra ala e ...

Milan Sampdoria 0-0 LIVE : sfiora il gol del vantaggio Theo Hernandez : Allo Stadio San Siro, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Sampdoria : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Milan o) – Allo Stadio San Siro di Milan o, Milan e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Sampdoria 0-0 MOVIOLA 3′ Occasione per Krunic – La mezzala viene liberata da ...

Theo Hernandez : «Il gol annullato? Tocco di Kessié involontario» : THEO HERNANDEZ ha commentato in zona mista il gol che gli hanno annullato in occasione del vantaggio rossonero (-Dal nostro inviato) Il terzino rossonero THEO HERNANDEZ ha parlato in zona mista del gol annullato e del pareggio maturato a San Siro contro il Sassuolo. Le sue parole. «Credo sia stato un intervento involontario di Kessie, l’arbitro ha fischiato il fallo di mano, quindi ok. Partita? Complicata, il ...

Milan : l’intesa tra Suso e Theo Hernandez : A Bologna si sono viste prove di ottima intesa nel Milan tra Suso e Theo Hernandez . Una giocata che può portare ottimi risultati In questo momento, Theo Hernandez è tra i giocatori più importanti del Milan . È tatticamente fondamentale sia quando deve fare progredire l’azione, sia quando copre l’ampiezza su attacco consolidato. Contro il Milan , abbiamo visto un tipo di giocata che potrebbe essere riproposta. Movimento di Suso ad ...

Erjona Sulejmani smonta il flirt tra Theo Hernandez e Laura Cremaschi - : Marco Gentile Nei giorni scorsi si era parlato di una presunta storia tra Laura Cremaschi e il giocatore del Milan Theo Hernandez . La sua amica Erjona smentisce: "Io e la Cremaschi na non ne sappiamo niente" Theo Hernandez è una delle note liete di questo Milan di inizio stagione che ha faticato ad ingranare e che ora sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Il terzino francese di origini spagnole si è preso la titolarità della ...

PAGELLE Bologna Milan 2-3 : Theo Hernandez croce e delizia - Tomiyasu sciagura VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Milan Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Milan , valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Bonaventura FLOP: Tomiyasu VOTI Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 5, Bani 5, Danilo 5,5, Denswil 6; Poli, 5,5 Schouten 5 (46′ Svanberg 6); Skov Olsen 5 (78′ Orsolini 6,5), Dzemaili ...

Bologna-Milan live – Il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Milan di Stefano Pioli si sfidano nel posticipo di Serie A. Una gara che vede i due allenatori essere ex delle rispettive avversarie. Due squadre che duellano anche sul mercato. Il sogno di entrambe si chiama Zlatan Ibrahimovic. Passando alle questioni di campo, i felsinei arrivano dalla vittoria prestigiosa del San Paolo contro il Napoli, rovinata dalla brutta prestazione in

Bologna Milan 0-2 LIVE : raddoppio di Theo Hernandez : Allo Stadio Dall’Ara, la 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Milan : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Bologna ) – Allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Milan si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Milan MOVIOLA 3′ Ci prova Skov Olsen – Prima conclusione di marca ...

Bologna-Milan 0-2 live - raddoppio di Theo Hernandez! : Bologna-Milan live – Il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Milan di Stefano Pioli si sfidano nel posticipo di Serie A. Una gara che vede i due allenatori essere ex delle rispettive avversarie. Due squadre che duellano anche sul mercato. Il sogno di entrambe si chiama Zlatan Ibrahimovic. Passando alle questioni di campo, i felsinei arrivano dalla vittoria prestigiosa del San Paolo contro il Napoli, rovinata dalla brutta prestazione in ...

Parma-Milan 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Theo Hernandez eroe di giornata - Piatek spara a salve [FOTO] : PARMA MILAN pagelle – Rete decisiva siglata nel finale durante la sfida del Tardini. Parma–Milan si sblocca a pochi minuti dal termine il risultato, Theo Hernandez regala la vittoria ai suoi. La difesa ducale ha resistito quasi per tutta la gara, ma una conclusione di Bonaventura non bloccata da Sepe ha mandato in rete l’ex Real Madrid . Nel pomeriggio domina la noia, con i gialloblu impegnati a non subire e ripartire in ...

LIVE Parma-Milan 0-1 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : i rossoneri vincono in trasferta. Al Tardini decide Theo Hernandez. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+3′ FINISCE QUI: PARMA 0-1 MILAN. 90’+3 Ultimo tentativo per gli uomini di D’Aversa con Hernani da fuori…palla in rimessa dal fondo. 90+2′ Bonaventura sbroglia una situazione complicata per i suoi alleggerendo in qualche modo su Donnarumma. Ora il Parma vuole il pari. 90+1′ Leao cerca di arrestare la ripartenza del Parma commettendo fallo su Iacoponi: ...

Theo Hernandez : “Ecco perchè ho scelto di andare al Milan e non al Napoli” : Theo Hernandez: “Potevo andare al Napoli. La trattativa era molto calda ma…” Il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, ha rilasciato alcune dichiarazioni a l’Equipe soffermandosi, tra le altre cose, sul momento dei rossoneri e sui suoi progetti futuri: “Nella prima amichevole contro il Novara ho segnato, era l’ideale. Poi mi sono infortunato. Sono tornato a metà settembre nel derby e da quel momento ...

