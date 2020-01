Spoiler Uomini e Donne trono classico: Carlo mortifica Cecilia, lei si sfoga sui social (FOTO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Come annunciato a più riprese da Raffaella Mennoia, ieri è stata effettuata un’altra registrazione del trono classico di Uomini e Donne e gli Spoiler svelano che Giulio non ha ancora scelto. Stando a quanto trapelato dalle talpine de Il Vicolo della news, pare che la scelta del tronista andrà in onda il 20 gennaio in diretta. Ad ogni modo, nonostante la sua assenza, la puntata è stata comunque parecchio movimentata, specie per quanto riguarda il percorso di Carlo Pietropoli. Il ragazzo ha fortemente preso di mira Cecilia, al punto che la ragazza ha deciso di andare via. Dopo qualche ora si è duramente sfogata sui social. Spoiler trono classico: lo scontro tra Carlo e Cecilia I protagonisti del trono classico e over Uomini e Donne non possono fare Spoiler su quanto accade durante le registrazioni. Ad ogni modo, spesso capita che alcuni concorrenti si lascino andare a piccate ... Leggi la notizia su kontrokultura

