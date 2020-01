Silvia Provvedi diventa mamma: l’ex gieffina è incinta del primo figlio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Silvia Provvedi a breve diventerà mamma per la prima volta, lei e il compagno Giorgio aspettano il loro primo figlio Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Silvia Provvedi, cantante del duo musicale Le Donatella. In passato ha sofferto molto a causa della rottura con l’ex fidanzato Fabrizio Corona, ad oggi però è davvero felice con il compagno Giorgio. La Provvedi da circa due anni ha voltato pagina e ha ritrovato l’amore con Giorgio, un imprenditore calabrese più grande di lei di 13 anni. I due stavano già insieme quando Silvia ha partecipato al Grande Fratello Vip, ai tempi lui era diventato noto con il nome di Malefix. La storia d’amore tra i due è diventata sempre più seria e stabile dopo la fine del reality, al punto da sognare di convolare a nozze e metter su famiglia, i due progettano il loro futuro insieme. Silvia Provvedi è ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

radio_gamma : Una bella novità nella vita di Silvia Provvedi: sarebbe incinta di 5 mesi del suo primo figlio. - Sashka1001 : Silvia Provvedi, ex di Fabrizio Corona, è incinta. Altre candele in produzione. Al profumo di che? - gossipblogit : Grande Fratello Vip: un'ex concorrente è incinta -