Si accodava alle auto con Telepass per entrare in autostrada: truffa da oltre 10mila euro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) autostrade per l'Italia ha denunciato l'uomo, un romano residente a Gaeta, per il reato di truffa e insolvenza fraudolenta. Il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha inoltre emesso un decreto di sequestro delle targhe e della carta di circolazione del veicolo intestato al responsabile. Leggi la notizia su fanpage

accodava alle Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : accodava alle