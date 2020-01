Scompenso cardiaco: una squadra di medici specialisti a Bollate e Garbagnate (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’Asst Rhodense ha attivato una equipe medica ad hoc per affrontare il problema dello Scompenso cardiaco. Ne fanno parte gli specialisti Roberta Turconi, Eugenio Canevelli e Simonetta Dassi, coordinati da Sergio Berra, che prestano servizio ambulatoriale a Garbagnate e Bollate, ed una equipe a Rho in medicina con Renata Magatelli e Maria Rosa Beschi. Loro si occupano della presa in carico dei pazienti cronici, controlli a breve termine, monitoraggi e follow-up specialistici, ottimizzazione della terapia farmacologia, gestione del Day Hospital per le fasi di iniziale Scompenso, l’attivazione di un servizio di Telemedicina con una intervista settimanale strutturata del paziente o del suo caregiver (se possibile accompagnato dell’invio della traccia ECG) oltre all’organizzazione di un percorso di empowerment del nucleo-domiciliare (inteso come paziente e caregivers,) come base fondante ... Leggi la notizia su ilnotiziario

