Sanremo 2020, la seconda volta di Elodie (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tre album, vari singoli (molti certificati platino), una medaglia d'argento in un talent e due Festival, sempre da big: non è poco, considerando che Elodie esordisce ufficialmente nella musica nel non lontano 2016 e che è una dei cantanti in gara a Sanremo 2020 con il brano Andromeda, scritto da vari autori, tra cui Mahmood. Dalla moda ad Amici (passando per X Factor) Classe 1990, nata e cresciuta a Roma, al'anagrafe Elodie Di Patrizi muove i primi passi nello spettacolo come modella, grazie a una bellezza esotica per le origini francesi-creole della madre, ma presto "cede" al richiamo della musica, tentando la fortuna a X Factor nel 2009, da cui viene eslusa nelle fasi iniziali e ad Amici di Maria De Filippi, senza riuscire a entrarvi. Il 2016, invece, è l'anno della riscossa: Elodie partecipa alla 15°edizione del talent e si classifica ... Leggi la notizia su gqitalia

