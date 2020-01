Repubblica: molti giocatori del Napoli erano stanchi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La vittoria di ieri sul Perugia conferma il trend della stagione per il Napoli, scrive Repubblica Napoli. “con il Napoli più a suo agio quando non deve fare i conti con le pressioni e l’inspiegabile mancanza di stimoli pagate a caro prezzo in campionato”. Ma se contava la vittoria, la partita di ieri è stata soprattutto una boccata di ossigeno per i calciatori e i tifosi. I pochissimi spettatori presenti al San Paolo hanno applaudito Insigne e Demme e riservato qualche fischio a Fabian, racconta il quotidiano. “inevitabile dopo la sua ennesima prestazione insufficiente per dinamismo e volontà, oltre che deludente dal punto di vista tecnico e tattico”. Come sotto tono si sono mostrati anche Llorente e Hysaj, mentre Elmas e Lozano hanno sfruttato bene la possibilità concessa loro da Gattuso. “Ma il Napoli ha confermato contro il Perugia le sue attuali ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Repubblica: molti giocatori del Napoli erano stanchi Il quotidiano: provati dai carichi delle ultime settimane. L’… - moky_86 : @RepubblicaTv @repubblica Le mie idee non potrebbero essere più distanti da quelle leghiste, seguo e condivido il p… - lodomestesso : @GianricoCarof Peccato che molti giornalisti di Repubblica pretendono di dettare la linea al Pd:se il PD non segue? Mazzate -