Regionali, Civicrazia in campo per una proposta che parte dalla gente (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con una lunga nota Civicrazia prende posizioni in vista delle elezioni Regionali della Campania. Ecco il testo: “Non decollano le proposte candidature a Presidente della Regione Campania, neppure nei partiti di appartenenza, perchè “vecchie” e perchè cresce fra i Cittadini il desiderio di nuovo. In Campania per la candidatura di Presidente bisogna rivolgersi fuori dai partiti e dall’attuale classe politica e fuori da quanti hanno ricoperto incarichi di parlamentare o in passate gestioni amministrative. Per convincere, avvincere e vincere occorre voltare pagina. Per evitare un ulteriore mandato del ricandidato dott. De Luca, della cui gestione i limiti sono risultati evidenti, bisogna costruire una nuova proposta e non rifugiarsi in vecchi schemi. Per il Presidente della gente campana sono inderogabili sette caratteristiche: 1. valore aggiunto elettorale rispetto al ... Leggi la notizia su ildenaro

Regionali Civicrazia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Regionali Civicrazia