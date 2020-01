Referendum Calderoli respinto? Franceschini rassicura il Pd: "Tranquilli per noi, andrà tutto liscio" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Tranquilli, finirà tutto liscio". Dario Franceschini, a ridosso dell'incontro a Rieti, ha voluto rassicurare i suoi: la Corte Costituzionale non ammetterà il Referendum proposto dalla Lega per trasformare il Rosatellum in una legge elettorale fortemente maggioritaria. Per Augusto Minzolini la stess Leggi la notizia su liberoquotidiano

