Programmi TV di stasera, giovedì 16 gennaio 2020. Su «» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Rai1, ore 21.40: Don Matteo 12 Fiction di Raffaele Androsiglio del 2020, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta. Prodotta in Italia. Non nominare il nome di Dio: Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balla. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso. Rai2, ore 21.05: Coppa Italia Parma vs Roma Questa sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia scendono in campo il Parma e la Roma. Telecronaca di Luca De Capitani e ... Leggi la notizia su davidemaggio

italiaserait : Stasera in TV 15 Gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - zazoomnews : Stasera in TV: programmi film canali cosa vedere oggi 15 gennaio 2020 - #Stasera #programmi #canali #vedere - zazoomnews : Stasera in TV: programmi film canali cosa vedere oggi 15 gennaio 2020 - #Stasera #programmi #canali #vedere… -