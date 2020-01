Poliziotto scomparso, la lettera della figlia: “Ciao Papi, non darò mai più nulla per scontato” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una lettera commovente quella scritta da Rebecca a Gaetano Senarcia, il Poliziotto di 50 anni scomparso nella notte tra domenica e lunedì nella sua abitazione a Castel Volturno (Caserta) in seguito a un malore. L’agente lavorava a Napoli nel commissariato di polizia di Pianura. Ieri l’ultimo saluto in una chiesa del Villaggio Coppola gremita di persone, oggi il messaggio della figlia pubblicato sui social. “Per me non sei solo mio padre, per me sei tutto quello che non si può descrivere a parole… sei il mio primo amore e lo sarai per tutta la vita e io come dici tu “sono la donna che ami di più”… sei il mio idolo, tutto ciò che io voglio essere è esattamente come sei tu…. un uomo onesto, rispettoso, altruista e sempre disponibile per chiunque ne avesse bisogno. Sono sempre stata orgogliosa della divisa che ... Leggi la notizia su anteprima24

