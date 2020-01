POCO X2 appena passato su Geekbench, ma potrebbe essere solo un rebrand (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Su Geekbench appare il nuovo POCO X2 con specifiche tecniche discrete L'articolo POCO X2 appena passato su Geekbench, ma potrebbe essere solo un rebrand proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Alyss_ : @Crissi40 Basta che trovi il canale nbc della west coast ?? ma non penso ci sia in questo momento. Non ho controllat… - iacomary97 : Sono stata fino ad ora a parlarne dell'album con @ackvles @Lorychan_95 e in un altra chat con una amica australian… - AnnaMar19130070 : RT @minavagante72: Stasera, rientrando a casa, un anziano signore che abita poco più avanti casa mia, mi saluta sollevando appena il cappel… -