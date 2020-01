Operaio morto nel cantiere della M4 a Milano, i colleghi escludono imprudenze: “Tragica fatalità” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il campo base della metropolitana M4 ha ospitato la commemorazione per Raffale Ielpo, l’Operaio travolto e ucciso in un cantiere della metropolitana milanese in piazza Tirana. Alla funzione religiosa ha partecipato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha commentato la vicenda definendola una “Tragica fatalità” su cui si dovrà fare luce nel corso delle prossime settimane. “Ci saranno delle indagini come è ovvio che sia, apparentemente sembra una tragica fatalità. Quei massi cadono esattamente in quel momento in cui c’era un tecnico a controllare, sembra incredibile però così è stato e Raffaele non c’è più”. Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine della commemorazione per Raffale Ielpo, l’Operaio morto lunedì 13 gennaio, mentre stava lavorando nel cantiere della M4 al manufatto Tirana. La funzione religiosa si è svolta nella giornata di ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

