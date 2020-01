Napoli, nuove pretendenti per Amrabat: la trattativa si complica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si complica la trattativa per portare Sofyan Amrabat a Napoli. La società di De Laurentiis ha l’accordo col Verona ma non con il calciatore, per cui si sono fatte avanti, nel frattempo, anche Inter e Fiorentina. Amrabat è stata una delle maggiori sorprese in Serie A di questa prima parte di stagione. Il centrocampista sembrava ad un passo dal Napoli, pronto a sborsare per lui la cifra di 15 milioni più uno di bonus. Calciatore e società però non riescono ad accordarsi per il contratto: il classe 1996 chiede 4 anni e non 5, oltre ad una clausola di 40 milioni che i partenopei non vogliono concedere. In questo stallo si sono fatte avanti Inter e Fiorentina. I nerazzurri hanno incontrato ieri il suo agente per parlare anche di Chong del Manchester United. La Viola invece smentisce ma ci sta provando, pur non essendo disposta a sborsare ... Leggi la notizia su anteprima24

Hadoheddo : @_paolaboh @myownblue Con le nuove regole, in Cina dovrebbe tagliarsi lo stipendio rispetto a Napoli, quindi consen… - NapoliNelCinema : La Funicolare di Montesanto - i luoghi di Napoli nel Cinema Il 'Nuove Rione Vomero', ufficialmente battezzato nel 1… - Cru_Rz : RT @Cru_Rz: #RifiutiZeroUmbria Innovation Hub, nuove idee per favorire la transizione energetica -