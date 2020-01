Napoli, “multa morale” per chi parcheggia in doppia fila: l’idea dei residenti di via Epomeo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È lotta all’inciviltà in via Epomeo a Napoli. I residenti della zona, stanchi di vedere le auto parcheggiate ovunque lungo la strada, hanno inventato la “multa morale“. E l’idea, come riporta Il Giornale, ha già trovato il consenso di molti: ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e al Turismo di Napoli e il sostegno di una tipografia che si è offerta di stampare le “contravvenzioni virtuali”. Sull’iniziativa è intervenuto anche il consigliere regionale e componente della commissione sanità Francesco Emilio Borrelli: “La multa morale è un ammonimento per tutti quegli automobilisti che sostano in doppia fila, sulle strisce e sulle discese pedonali, sul marciapiede o in un’area dedicata alle persone invalide. È un’iniziativa lodevole, che mette gli incivili di fronte alla loro coscienza“. Lo scopo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

