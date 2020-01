Napoli, metropolitana: riattivata dalle 7 la linea da Colli Aminei a piazza Dante (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È attivo dalle 7 circa di stamattina il servizio della linea 1 della metropolitana di Napoli, lo comunica l'Anm che, però, ha dimenticato di aggiornare il suo sito sia ieri sera che... Leggi la notizia su ilmattino

carlaruocco1 : A #Napoli si sono scontrati 3 treni della Linea1 della #metropolitana, ci sono 3 feriti. Le dinamiche non sono anco… - Cgil_Napoli : Incontro in Cgil per la presentazione del libro 'Le mappe della disuguaglianza. Una geografia sociale metropolitana… - AlessandraLanz1 : Incidente intorno alle 7 tra tre treni della linea 1 della metropolitana di Napoli appena fuori dalla stazione Pisc… -