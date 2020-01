Maltempo, Bottacin: “2,2mln di lavori a febbraio sul litorale a Jesolo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Partiranno a inizio febbraio i lavori per la riorganizzazione e il completamento del sistema di difesa del litorale orientale del Lido di Jesolo. “Dopo alcune verifiche tecniche e la consegna dei lavori, avvenuta a novembre 2019 – spiega l’assessore alla Difesa del Suolo Gianpaolo Bottacin – sono state infatti conseguite dalla ditta aggiudicataria le necessarie autorizzazioni all’avvio dei lavori da parte dell’Autorita’ Marittima e del Comune di Jesolo”. Ora sono in corso le ultime procedure previste dal D.M. 173/2016 per la caratterizzazione dei sedimenti in aree di dragaggio a mare dopo di che si potra’ provvedere all’avvio dell’intervento. “Nei primi giorni di febbraio prendera’, quindi, avvio il cantiere del valore di 2,2 milioni di euro – conclude Bottacin – con contestuale realizzazione ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

