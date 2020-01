LIVE Sport, DIRETTA 15 gennaio: Alonso con oltre un’ora di ritardo nella Dakar, tappa terminata in anticipo, cancellato parte del day-2 a Melbourne (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma 10.17 – Alonso in grave ritardo con 1h17’33” dalla vetta per via dell’incidente nelle prime battute e in 35esima posizione. 10.15 Dakar – Questo l’arrivo tra le auto: 1 302 STÉPHANE PETERHANSEL PAULO FIUZA BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 08′ 31” 2 300 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 08′ 46” + 00H 00′ 15” 3 324 YASIR SEAIDAN KUZMICH ALEXY RACE WORLD TEAM 03H 13′ 19” + 00H 04′ 48” 4 303 JAKUB PRZYGONSKI TIMO GOTTSCHALK ORLEN X-RAID TEAM 03H 14′ 54” + 00H 06′ 23” 5 305 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03H 15′ 02” + 00H 06′ 31” 6 309 YAZEED AL ... Leggi la notizia su oasport

