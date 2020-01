LIVE Milan-SPAL, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Jankovic a supporto di Paloschi e Floccari (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 In serata, alle 20:45, toccherà alla Juventus sfidare allo Stadium l’Udinese. Il quadro degli ottavi di finale verrà completato giovedì 16 gennaio con Parma-Roma. 17.36 Intanto alle 15:00 sono scese in campo Fiorentina e Atalanta: vittoria dei viola, che nei quarti di finale affronteranno l’Inter. 17.33 La vincente della sfida tra Milan e SPAL affronterà ai quarti di finale il Torino, che ha superato il Genoa ai calci di rigore. 17.30 Sono 5 i precedenti in Coppa Italia tra Milan e SPAL, l’ultimo risalente al 1981: bilancio di 4 vittorie per i rossoneri e 1 per la squadra di Ferrara. 17.27 La SPAL è reduce dalla sconfitta esterna contro la Fiorentina (1-0 con rete di Pezzella). 17.24 Il Milan arriva alla gara di Coppa rinfrancata dalla bella vittoria dell’ultimo turno di campionato sul campo del Cagliari ... Leggi la notizia su oasport

