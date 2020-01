Libia, Erdogan invia 2 mila mercenari dalla Siria. Guardian: ingaggi d’oro. Il Sultano promette per loro il passaporto turco (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Duemila mercenari Siriani sono già arrivati o stanno per arrivare dalla Turchia in Libia per combattere a sostegno del governo del premier Fayez al-Serraj contro le forze del generale Khalifa Haftar. L’indiscrezione arriva dal The Guardian che ha raccolto fonti proveniente dai tre Paesi. Un primo gruppo di 300 uomini della seconda divisione dell’Esercito nazionale Siriano, una coalizione di gruppi ribelli Siriani finanziata da Ankara, ha lasciato la Siria per la Turchia il 24 dicembre, seguito il 29 dicembre da altri 350 combattenti. Questi mercenari sono stati poi trasferiti a Tripoli e mandati in prima linea nella zona orientale della capitale libica. Altri 1.350 mercenari Siriani sono entrati in Turchia il 5 gennaio; alcuni sono stati inviati in Libia mentre altri si stanno ancora addestrando nel sud del Paese anatolico. Altri uomini della Sham ... Leggi la notizia su open.online

