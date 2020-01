L’avvertimento di Wallace: “Il Regno Unito deve poter fare a meno degli Usa” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Il Regno Unito deve essere preparato a combattere una guerra senza gli Stati Uniti”. Questo l’allarme lanciato dal segretario alla Difesa britannico Ben Wallace nel corso di una sua recente intervista concessa al Sunday Times, nella quale ha sottolineato la necessità di iniziare a ripensare il futuro delle forze armate e della politica estera del governo di Sua maestà. Il motivo è legato ovviamente alle prese di posizione di Donald Trump che, a più riprese, ha minacciato di far uscire gli Stati Uniti dalla Nato se gli alleati non dovessero aumentare le proprie spese e la partecipazione alle missioni internazionali. Specialmente quelle in Medio Oriente. Una revisione totale L’avvertimento di Wallace non sembra destinato a rimanere isolato, tant’è che tra le priorità del governo di Boris Johnson c’è quella di stilare un nuovo documento strategico per la difesa e la sicurezza ... Leggi la notizia su it.insideover

