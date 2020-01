La Lega in Sardegna solidarizza con i pastori inguaiati dalla Lega (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dario Giagoni è uno dei consiglieri regionali della Lega in Sardegna, nonché Vice Commissario del partito di Salvini sull’isola. Insomma, è uno che senza dubbio sa quello che ha fatto la Lega negli ultimi mesi e che ha sotto mano il polso della situazione. Ad esempio sicuramente sa che Matteo Salvini aveva promesso ai pastori sardi di risolvere entro 48 ore la vertenza sul prezzo del latte di pecora. Era quasi un anno fa: il 12 febbraio 2018 e in Sardegna la campagna elettorale per le regionali era entrata nel vivo. I pastori indagati grazie al Decreto Sicurezza ricevono la solidarietà della Lega Dopo un anno però non solo i pastori non hanno visto l’aumento promesso ma molti di loro rischiano il processo proprio a causa delle proteste. Niente paura però, ora al governo in Sardegna c’è la Lega. E proprio Giagoni ha voluto far sapere ai pastori sardi che il partito è al ... Leggi la notizia su nextquotidiano

