Ispani, sbanda con l’auto, travolta una donna di 55 anni: è in fin di vita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grave incidente stradale a Ispani, nel Golfo di Policastro, provincia di Salerno. Un'automobile ha improvvisamente sbandato, travolgendo una donna di 55 anni che stava passeggiando per strada: soccorsa dai sanitari, la donna è stata trasportata in ospedale, dove versa in condizioni gravissime. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Leggi la notizia su fanpage

