Ikea ritira il bicchiere da viaggio Troligtvis: può rilasciare sostanze chimiche nocive (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ikea sta invitando tutti i clienti che hanno acquistato un bicchiere da viaggio Troligtvis recante la dicitura "Made in India" a non utilizzarlo. Test effettuati di recente infatti indicano che il prodotto potrebbe rilasciare sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti legali. I possessori del bicchiere sono invitati a restituirlo, anche senza scontrino, al punto vendita più vicino. Leggi la notizia su fanpage

