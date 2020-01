Gattuso: «Ancelotti è il mio padre calcistico, non l’ho massacrato» – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gattuso si sfoga: queste le parole dell’allenatore del Napoli dopo la gara contro il Perugia, relative anche ad Ancelotti – VIDEO Gattuso non ci sta e in conferenza stampa bacchetta i giornalisti. Il tecnico del Napoli, dopo la gara contro il Perugia, si è sfogato. «L’altro giorno dopo la partita ho detto che abbiamo toccato il fondo, ma non ho tirato in ballo Ancelotti, anche perchè lui è il mio padre calcistico. Voi scrivete che io ho massacrato Ancelotti. Mi avete mancato di rispetto». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

