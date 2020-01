Fortnite: l'interesse e il supporto sarebbero in forte calo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I numerosi giocatori di Fortnite si saranno accorti che dopo le feste di Natale non ci sono stati troppi stimoli per tornare a giocare al battle royale.Sicuramente è stato un periodo di vacanza anche per gli sviluppatori di Epic, ma la perdita di interesse non c'è mai stata in passato. Ora, stando a quanto affermato dal noto leaker e dataminer Hypex, sembra che l'interesse dei giocatori verso il battle royale sia in picchiata.Ma non solo, anche il supporto da parte degli sviluppatori sarebbe al suo minimo. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

