Fiamme in ex Videocolor di Anagni: fumo nero si innalza in cielo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “Ore: 9.48. Una colonna di fumo nero e denso si sta alzando in questo momento dalle parti dello stabilimento ex Videocolor di Anagni; i Vigili del Fuoco si stanno recando sul posto”. A lanciare l’allarme con un post su Facebook e una foto la task force di cittadini Allerta Valle del Sacco, nata lo scorso anno dopo gli avvistamenti di schiuma nel fiume Sacco. L'articolo Fiamme in ex Videocolor di Anagni: fumo nero si innalza in cielo proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

Fiamme Videocolor Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiamme Videocolor