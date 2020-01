Ferrara, 45enne ha un infarto mentre guida: parcheggia l’auto con dentro la figlia, poi muore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una donna di Ferrara, Eleonora Malaguti, è morta il 13 gennaio all’età di 45 anni per un malore improvviso che l’ha colta mentre guidava. La tragedia è avvenuta intorno alle 15, la 45enne era andata a prendere la figlia a scuola, come faceva tutti i giorni, quando un infarto l’ha stroncata mentre si trovava all’interno della sua Fiat a Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara. Come riporta il Resto del Carlino, la donna ha parcheggiato e stava per scendere quando si è sentita male. Forse il malore lo aveva percepito anche prima, ma ha portato a termine la sua missione: fermare l’auto in sicurezza. Mancavano pochi minuti alle 15. Ed è stata la figlia, che frequenta la scuola media, a dare l’allarme. Immediati i soccorsi, fra le urla disperate della figlia, che non sono però serviti a salvarle la vita. La donna lascia due figli adolescenti, un maschio e una femmina, ... Leggi la notizia su tpi

