Catanzaro, arrestato un magistrato: sentenze di favore in cambio di prestazioni sessuali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) arrestato un magistrato a Catanzaro per corruzione. Il giudice era disposto a pronunciare sentenze in favore in cambio di prestazioni sessuali. Catanzaro – Nelle prime ore di mercoledì 15 gennaio 2020 un magistrato della Corte di Appello di Catanzaro è stato arrestato per corruzione. Secondo la Procura, il magistrato era disposto a pronunciare sentenze in favore in cambio di prestazioni sessuali o di soldi. I destinatari dei provvedimenti sono otto, sette dei quali di custodia cautelare in carcere. Le indagini sono state coordinate dalla Dda di Salerno e nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori arresti. magistrato arrestato a Catanzaro Denaro contante, oggetti preziosi e prestazioni sessuali. Sono queste le cose che gli indagati proponevano al magistrato per avere delle sentenze in favore. Secondo l’accusa queste azioni erano fatte per “far ... Leggi la notizia su newsmondo

